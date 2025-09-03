Б ившият наставник на Левски Велислав Вуцов изрази недоволство от играта на отбора в мачовете с АЗ Алкмаар в плейофите на Лигата на конференциите. В своя подкаст бащата на вратаря на "сините" Светослав Вуцов сподели, че основният проблем на тима е, че играе бавно.

"Основният проблем в Левски е, че играе много бавно. Топката се подава само на крак. Когато се опитат да играят на малко по-бързи обороти, бракът става 80-90%. Левски не беше готов да отговори на натиска, динамиката и агресията на Алкмаар. Какъв анализ да направим? АЗ сгазиха Левски. Първият им гол е още преди фаула. Четири-пет пъти притиснаха сините в линията на наказателното поле. И на пет-десет метра от пеналта отнемат топката.

През целия мач Левски не се доближи да пресира дори в тяхната половина. Друго важно е, че когато превключат на контраатака, тя има завършване. Ние отнемаме топката и започваме да мислим за луната и за други неща. Всичко става бавно. Левски има много, но и доста няма. Виждат се пропуски в селекцията. На няколко позиции няма футболисти. Трябва да се промени бавният стил на игра, за да няма главоболия в първенството. Най-големият проблем е в средата на терена, където са събрани еднотипни и по-бавни играчи. Марин Петков трябва да влезе в центъра на терена.

Трябва да посочим и хубавите неща. Отборът израсна. В мачовете в Европа се натрупа и голямо самочувствие. Отдавна не е имало и такова обединение в синята общност", сподели Вуцов.