Г рупа от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 10-ия кръг на Първа лига срещу Локомотив (Пловдив). Двубоят в парк „Лаута“ е днес, 26 септември от 20:00 часа.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Асен Митков, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Бурас, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

