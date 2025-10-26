С ъдийските наряди за втория кръг от турнира за купата на България, или с други думи – 1/16-финалите, предполагат още по-вълнуващи завръзки.
Ето и всички назначения:
28 октомври, 12:45 часа
Спартак Плевен - Ботев Пловдив
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Борис Борисов Попов
28 октомври, 13:30 часа
Бдин – Добруджа
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Георги Димчев Великов 4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов
28 октомври, 13:30 часа
Рилски спортист - Локомотив София
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев 4-ТИ: Петър Георгиев Димитров
28 октомври, 13:30 часа
Ямбол - Спартак Варна
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Георги Иванов Иванов
28 октомври, 15:45 часа
Фратрия - Арда Кърджали
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Месут Севинчев Ахмедов 4-ТИ:Георги Петров Стоянов
28 октомври, 18:45 часа
Дунав Русе - ПФК Локомотив Пловдив
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Павлета Веселинова Рашкова 4-ТИ:Иво Петров Иванов
29 октомври, 12:00 часа
Миньор Перник - Черно море
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Радостин Николов Бодуров 4-ТИ:Димитър Цолов Буров
29 октомври, 13:30 часа
Севлиево – ЦСКА
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Радослав Георгинов Вутов 4-ТИ:Георги Димитров Давидов
29 октомври, 13:30 часа
Марек – Монтана
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Християн Антонов Терзиев 4-ТИ:Божидар Тихомиров Тодоров
29 октомври, 13:30 часа
Витоша – Берое
ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Иван Радославов Иванов 4-ТИ:Кристина Георгиева Георгиева
29 октомври, 13:30 часа
Спартак Пловдив – Славия
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов 4-ТИ:Георги Георгиев Новачев
29 октомври, 13:30 часа
Спортист - Септември София
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов 4-ТИ:Васимир Маруан Ел-Хатиб
29 октомври, 13:30 часа
Загорец - Ботев Враца
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков 4-ТИ:Красимир Маргаритов Кръстев
29 октомври, 16:30 часа
Хебър – Левски
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ТИ:Георги Петров Стоянов
30 октомври, 13:30 часа
Черноморец Бургас – Лудогорец
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров 4-ТИ:Тодор Недялков Киров
30 октомври, 16:30 часа
Янтра Габрово - ЦСКА 1948
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов