О фициално стана ясно, че Мариян Гребенчарски ще бъде главен съдия на последния мач в българското първенство за 2025 година между Берое и Лудогорец. Двата тима се изправят един срещу друг в петък (19 декември) в отложен двубой от 6-ия кръг на Първа Лига.
Ето назначенията за този мач:
19 декември 2025 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски
АС1: Мартин Емилов Венев
АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
ВАР: Венцислав Георгиев Митрев
АВАР: Васил Петров Минев
СН: Иван Захариев Вълчев
