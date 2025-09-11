Н ационалният селекционер на Молдова Сергей Клешченко напуска  поста си, след като сам е отишъл в централата на страната и е депозирал  молбата си да бъде освободен. В интервю за RealMedia.md той е казал, че  при позвъняването журналистът го намира по път за федерацията, където ще  оформи разтрогването на трудовото споразумение.

На 9 септември молдовците претърпяха разгромна загуба с 1:11 от националния тим на Норвегия в среща от група I на квалификациите за световното първенство през 2026-а.

"Наша е вината за тази загуба, това беше издеватерство. Разчоарован  съм от всички. Мисля, че се подготвихме за мача, но се случи това, което  се случи. Сега отивам да си разтрогна договора с  федерацията. Отношението на отбора към мене е очевидно. С такива хора в  отбора няма как да се постигнат добри резултати", заяви Клешченко.

Самият той е играл за националния тим на бившата съветска република в  периода 1991-2006 година и има 69 мача и 11 гола. Вкарвал е при  гостуването на България на 16 ноември 1994-та в София, когато по  пътя към Евро’96 "лъвовете" бият с 4:1 с два гола на Христо Стоичков и  по един на Красимир Балъков и Емил Костадинов.

спорт футбол национален отбор Молдова