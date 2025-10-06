Н ападателят на националния отбор Владимир Николов изрази гордостта си от успехите на родните спортисти, като отбеляза постижението на волейболистите, които станаха втори в света. „Благодаря на националите за страхотното представяне, всички много се гордеем с тях“, заяви Николов, който играе в полския Корона Киелце.

„Аз съм напълно готов и ще дам максимума за България“, добави нападателят, споменавайки опита си с треньора Димитров: „През годините сме показали, че можем – побеждавали сме някои от най-добрите футболисти в света. Трябва да вярваме в себе си, да сме задружни като нация и като отбор, и резултатите ще дойдат.“

Николов коментира и ролята на централен нападател: „Добрата работа на един централен нападател се измерва в голове. Всеки следи не как си играл, а дали си вкарал гол. Има напрежение, но с много труд нещата ще се получат.“

Футболистът подчерта, че шансове винаги има: „Всеки излиза на терена и дава максимума от себе си. Футболът е най-интересната игра, защото всичко може да се случи за 90 минути. Те са по-класни на хартия, но на терена никой не знае какво ще се случи.“