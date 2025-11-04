В ладимир Манчев ще е новият старши треньор на Миньор Перник, научи "Мач Телеграф". Към днешна дата директорът на "чуковете" води финални преговори с бившия нападател. Манчев за последно беше старши треньор именно на ЦСКА II, а преди години беше асистент на Христо Янев в Миньор Перник.

До края на преговорите за нов треньор на Миньор Петър Анестиев ще поеме временно поста. Бившият защитник на "чуковете" ще води тренировките на тима, а ако преговорите с Манчев не се финализират до петък, ще застане начело на тима в мач за първенство с ЦСКА II. Анестиев има нужния лиценз за това.

Иначе Ангел Червенков, който до момента беше треньор на тима, се раздели с клуба по взаимно съгласие вчера. Припомняме, че той хвърли оставка след поредния провал на "чуковете" в неделя - 0:0 в домакинството на закъсалия Спартак Плевен.

