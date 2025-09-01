В ратарят на България – Димитър Митов, говори преди старта на първата тренировка на националния отбор в дните преди мачовете с Испания и Грузия в Световните квалификации.
„Няма значение, че играем срещу Испания. Винаги има голяма отговорност, когато играеш за България. Винаги има респект към всеки един противник, но най-важното е да се фокусираме върху нашите действия. Трябва да дадем най-доброто и да зарадваме публиката“, каза вратарят на Абърдийн. „Ние винаги трябва да имаме очаквания. Ще бъде тежък мач, но това са най-хубавите двубои“, допълни Митов