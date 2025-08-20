Б отев Враца обяви, че привлича бивш национал.
„Добре дошъл отново, Радослав Цонев!
Опитният полузащитник отново ще е част от състава на Ботев Враца. За последно 30-годишният футболист защитава цветовете на Тобол от Казахстан, а преди това игра за Арда, Пирин, Левски и италианските Лече, Монополи и Витабрезе.
Юношата на Левски вече има един период със зелената фланелка през 2013 година, когато бе част от отбора ни, който се състезаваше във Втора лига“, написаха от Ботев Враца в социалната мрежа Фейсбук за Ради Цонев, чийто брат близнак – Борислав Цонев, от този сезон се подвизава в ЦСКА 1948.