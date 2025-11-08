В ечното дерби идва в прекрасен момент за ЦСКА. Христо Янев успя да изправи на крака отбора, който започна лека-полека да показва, че може да играе футбол. "Червените", които покриха със срам Сектор Г с изявите си от началото на сезона, могат само да спечелят от мача с Левски. Клишето гласи, че в този двубой няма фаворити, но за всички е ясно, че ЦСКА няма големи шансове да победи на фона на случилото се в Първа лига до момента. Най-важното е, че дербито ще се яви като един риалити чек за цялостната картина в ЦСКА, защото това надигане напоследък не изглежда като константа. Фактите сочат, че "армейците" са похарчили близо 11 000 000 евро само за трансферни суми, за да изградят настоящия отбор, който доскоро беше в дъното на класирането. Ясно е, че този ЦСКА има потенциал. Колкото и да се критикуват футболистите, те поне на книга са от висока класа, за тях са платени милиони. Може именно победа във Вечното дерби да даде мощен тласък на тима, който да преобърне събитията в родния футбол.

Има е един особен прочит на днешният мач. Хората от "Герена" са някак особено превъзбудени напоследък. Надуват балона със страшна сила... Кой, ако не ЦСКА, трябва да спука този балон. Стига вече "червен" срам, дойде време звярът да се събуди. А веднъж събудили се, всички ще се изпокрият по дупките и ще настане "синя" тишина.

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ

