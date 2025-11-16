Л егендата на българската естрада и голям фен на ЦСКА Здравко Желязков от дует Ритон коментира победата над Левски с 1:0. Той е на мнение, че "червените" са победили най-вече заради тактическите решения на Христо Янев.

„Много добра победа за ЦСКА. Доволен съм от този успех над Левски. Беше много важен и Христо Янев успя! Доста груб мач се получи. Според мен трябваше да се даде червен картон за Георги Костадинов. Левски скачаше на всяко едно отсъждане, което беше срещу тях. Съдията свиреше в тяхна полза. Стана доста груб мач. Левски игра силно в първите 30 минути на мача. Те бяха много нахъсани и действаха с много самочувствие. Излязоха с огромно самочувствие, а играчите на ЦСКА бяха доста смутени, защото Левски е във възход. Не знам на почивката Христо Янев какво е казал на играчите, но той подреди много добре футболистите си след нея. Тактиката му беше фантастична. Това доведе и до тази победа над Левски", заяви Здравко.

Подробности – в днешния брой на „Мач Телеграф“