Едното от новите попълнения на ЦСКА – Бруно Жордао говори за „Домът на футбола“ по Диема преди дербито с Левски. Португалецът говори много и за живота и кариерата си досега. „Аз съм от малко градче в Португалия, Мариня Гранд. Още от най-ранна възраст започнах да играя с приятели. Когато станах на 7, баща ми ми позволи да тренирам в един отбор. Оттогава мечтая да стана футболист. Винаги съм се трудил много, израснах в малък град, играх в малки отбори, но в един момент преминах в Лейрия, който е най-големият тим в района. Той участваше в първенството на страната и започнах да се изправям срещу Бенфика, Спортинг, Порто. Когато видиш техните футболисти срещу теб, разбираш, че искаш да си на тяхното място. Прекарах юношеските години в Лейрия, след това преминах в Брага, който е един от най-големите клубове в Португалия, особено днес. Бях част от Б отбора и там направих първите си важни стъпки в кариерата. Последва трансфер в Лацио, където мечтата ми се превърна в реалност - заиграх с наистина големи имена. След това преминах в Уулвърхемптън, във Висшата лига – най-доброто първенство в света. Имах обаче проблеми с контузии, накарали ме да направя няколко стъпки назад в развитието си, но това е част от футбола и може да се случи на всеки. Днес обаче отново съм тук и се трудя, за да се върна към върховата си форма. Футболът във Висшата лига е невероятен. Всеки знае интензивността, класата. Отстрани изглежда лесно, но всъщност трябва да си много бърз, да разбираш играта, винаги да си на точното място в точното време. Нямаш време да мислиш – това е мястото за най-добрите играчи в света. На младите футболисти, които имат шанса да бъдат там, бих казал да се наслаждават на всеки един момент, защото е дар да играеш в най-добрата лига. Аз не играх чак толкова много, всъщност дебютът ми за Уулвърхемптън беше в Карабао къп. Вкарах гол, но около 40-ата минута получих контузия, напуснах и бях аут 4-5 месеца. Тогава започнаха проблемите ми, преминах под наем във Фамаликао, дойде нова контузия, операция, завърнах се в Санта Клара – нова контузия и операция“ - сподели Жордао, след което разказа за тежките периоди в кариерата си. „Така 2-3 години имах трудности, които не си обяснявам с физическото си състояние. Вярвам, че психическото състояние играе своята роля. Тогава не бях достатъчно готов – знаех какво мога да дам в най-добрата лига в света, но не получих шанса и до голяма степен се разочаровах. Но, честно казано, в онзи момент не бях готов, сега се чувствам в много по-добро състояние и се надявам да помогна на ЦСКА“ - каза португалецът. След това стигна до преминаването в ЦСКА. Мисля, че разговорите между Радомияк и ЦСКА са започнали доста преди трансфера – около месец и половина. Честно казано, когато разбрах за интереса, се представях добре в Полша, сезонът беше започнал и се чувствах уверен. Но ЦСКА показа сериозен интерес към мен и възможността да играя на високо ниво в европейските надпревари изигра своята роля.Чувствам се много добре в София, в клуба ме приеха добре, в отбора също, феновете също. Израстваме като отбор и семейство. На терена сме заедно като едно, борим се и резултатите са налице. Смятам, че се намираме в най-добрата си форма, а това дойде и в точния момент. Във футбола винаги имаш добри и лоши моменти. Трудностите сполетяват големите отбори. Ето например Манчестър Сити, преди 2 сезона, имаха серия от 9 поредни срещи без победа – това не означава, че те са слаб отбор. Големите клубове показват характера си именно в тези моменти – смятам, че и ние направихме именно това. Вярвам, че негативната фаза е в историята, разполагаме с качеството и уменията да продължим напред“ - допълни Жордао, след което каза няколко думи и за Христо Янев. „Той е бил един от нас, бил е футболист и знае какво е да бъде на нашето място. Играл е в дербито с Левски много пъти. Знае какво значи то за всички и затова смятам, че страстта му към спорта е най-силното му качество. Питате ме и за първия ми гол за ЦСКА.Топ гол (смее се). Ако трябва да съм честен, не трябваше да съм там тогава. Идеята беше да има двама изпълнители на корнера, които да принудят двама съперникови играчи да напуснат зоната си и това да отвори свободни пространства. Видях обаче, че Петко ще центрира и бях готов за втората топка. Бях на точното място в точния момент и просто исках да стрелям, за да не допуснем контраатака. Винаги е страхотно чувство, когато вкараш гол, а когато дойде и с победа – наистина страхотно“ - допълни португалецът и продължи за дербито с Левски. „В дербитата фаворити няма. Да, Левски е на върха, има най-добрата атака и най-добрата защита, влиза с 6 поредни победи и безспорно се намират в подем. Ние пък спечелихме 4 срещи, в 7 нямаме загуба и спокойно можем да кажем, че се намираме в най-добрата си форма през сезона. И двата отбора са в подем. Просто трябва да се борим повече от тях, да тичаме повече от тях и, естествено, да отбележим повече голове от тях“. Жордао завърши с целите пред ЦСКА. „Докато възможността е налице, целта е да сме шампиони. Продължихме напред в турнира за Купата на България, която е важна надпревара за нас. Миналия сезон стигнахме до финала, този искаме да я спечелим. Що се отнася до мен – искам да помагам на отбора, колкото се може повече с добри представяния, голове, асистенции“ - завърши халфът.

