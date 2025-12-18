В ече станаха ясни четвъртфиналните двойки за Купата на България.

Най-интересният сблъсък е между Лудогорец и Левски. ЦСКА пък ще премери сили с неудобния си съименник - ЦСКА 1948.

Култовото е, че в тази фаза ще има и пловдивско дерби, като Локомотив приема Ботев Пд.

Победителите се излъчват в една среща, а от тази фаза за мачовете ще функционира системата ВАР.

Двубоите от четвъртфиналите ще се играят в периода 10-12 февруари 2026.



Купа на България, 1/4-финали

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив

Ботев Враца - Арда Кърджали

ЦСКА - ЦСКА 1948

Лудогорец - Левски