В ече станаха ясни четвъртфиналните двойки за Купата на България.
Най-интересният сблъсък е между Лудогорец и Левски. ЦСКА пък ще премери сили с неудобния си съименник - ЦСКА 1948.
Култовото е, че в тази фаза ще има и пловдивско дерби, като Локомотив приема Ботев Пд.
Победителите се излъчват в една среща, а от тази фаза за мачовете ще функционира системата ВАР.
Двубоите от четвъртфиналите ще се играят в периода 10-12 февруари 2026.
Купа на България, 1/4-финали
Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив
Ботев Враца - Арда Кърджали
ЦСКА - ЦСКА 1948
Лудогорец - Левски