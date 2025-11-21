В ицепрезидентът на ФИФА и президент на Южноамериканската футболна конфедерация - Алехандро Домингес, смята, че Световното първенство през 2030 година трябва да се проведе с 64 отбора. Допълнителен аргумент за подобно мащабно събитие е фактът, че турнирът ще бъде организиран съвместно от шест държави на три различни континента. Според Домингес юбилейното издание, с което ще се отбележат 100 години от първото Световно първенство в Уругвай, заслужава невиждан досега формат.

Домингес обясни, че именно юбилеят е шансът да се организира изключително издание на Мондиала. Според него увеличаването на броя на участниците би представлявало исторически момент, който ще обедини футболния свят. Домакини на Мондиал 2030 ще бъдат Португалия, Испания, Аржентина, Мароко, Уругвай и Парагвай. На Световното първенство през 2026 година, което ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада, ще участват 48 отбора.

