Б ившият ас на ЦСКА – Тобиас Хайнц, донесе победата на Гьотеборг с 2:1 във визитата на бившия тим на норвежеца - Хекен.

Срещата Хекен – Гьотеборг бе от 23-ия кръг на шведския елит, след който Гьотеборг е четвърти с 41 т.

Гьотеборг поведе в 13-ата минута, когато Хайнц вкара с хубав завършващ удар от точката на дузпата.

В последствие Хекен изравни, но в 71-ата минута Хайнц отново бе в прегръдките на своите съотборници. Той стреля от движение покрай вратаря Бериша в 71-ата минута.

От началото на сезона в Швеция Хайнц има 7 гола и 8 асистенции в 22 мача.