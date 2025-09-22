З вездата на Барселона Айтана Бонмати спечели “Златната топка” при жените за трета поредна година. Тя е първата състезателка при дамите, която вдига най-ценното индивидуално отличие във футбола за трети път. 27-годишната испанка спечели приза в конкуренцията на сънародничката си Мариона Калдентей.
Бонмати направи требъл на домашната сцена с Барса, а с националния отбор стигна до финала на Европейското първенство, където Испания отстъпи на Англия. Бонмати беше на губещата страна и във финала на Шампионската лига срещу Арсенал.
