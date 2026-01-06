Р ешението на ръководството на Манчестър Юнайтед да уволни Рубен Аморим бе наложително, а проектът за възраждането на тима отново се връща в изходна позиция. След уволнението на Ерик Тен Хаг през октомври 2024 година, силните хора в управлението на „червените дяволи“ припознаха португалския мениджър като най-доброто решение за изхода от кризата заради постиженията му със Спортинг Лисабон. 15 месеца по-късно обаче назначението му се оказа огромна грешка. През миналия сезон Аморим взе по-малко точки в първите си шест мача начело на тима, отколкото от нидерландския си предшественик в последните му шест срещи, а в края на кампанията 20-кратният английски шампион записа най-слабото си представяне в шампионата от 50 години насам, завършвайки на 15-о място. Освен това тимът се размина и с трофея в Лига Европа, след като падна на финала от Тотнъм с 0:1.

Новият сезон също започна под очакваното ниво. През август Юнайтед отпадна от четвъртодивизонния Гримзби Таун още на старта в турнира за Купата на Лигата. През октомври тимът взе само три точки от трите си мача, а през ноември „червените дяволи“ отново записаха само една победа и бе регистрирана срамна загуба с 0:1 срещу 10 от Евертън за първи път в клубната история.

Последните два мача на Рубен Аморим бяха катастрофални – равенство с последния Уулвс на „Олд Трафорд“ (1:1), който не беше спечелил точка в нито един от предходните си 12 мача, а ремито с новака Лийдс (1:1) на „Еланд Роуд“ означаваше, че Юнайтед допусна гол във всяко от последните си 15 гостувания във Висшата лига за първи път в историята си.

Но не само резултатите доведоха до разрива между Аморим и ръководството на клуба. Една от причините беше, че португалецът нееднократно обвиняваше високопоставените хора в управлението на тима за липсата на подкрепа на трансферния прозорец. Всъщност откакто той стана мениджър на „червените дяволи“ през ноември 2024 г., Юнайтед е похарчил малко над 262 млн. паунда за нови играчи, включително близо 200 млн. за желаните от Аморим Шешко, Мбемо и Куня през лятото. Бившият треньор на Спортинг все пак смяташе, че ръководството трябва да инвестира в нови футболисти и на други позиции.

