С елекционерът на Бразилия Карло Анчелоти заяви, че Неймар може да бъде важна част от националния тим за световното първенство през следващата година, но за целта трябва да е в „добро физическо състояние“.

Нападателят не е играл за „селесао“ от октомври 2023, когато скъса връзки в лявото коляно. 33-годишният футболист не беше включен в състава на Анчелоти, тъй като има проблеми с контузии и в Сантос в момента.

Неймар заяви, че причината да не бъде извикан не е във физическото му състояние, а в техническо решение на треньора.

“Това беше техническа причина, няма нищо общо със състоянието ми. Треньорът има мнение и аз го уважавам“, каза нападателят.

Анчелоти обаче подчерта, че основната причина да не вика Неймар е друга.

„Няма да гледаме как играе Неймар очевидно. Всеки знае неговия талант. В модерния футбол обаче, за да се възползваш от таланта, играчът трябва да е в добро физическо състояние. Ако той играе в най-доброто си физическо състояние, няма да има никакви проблеми да бъде в националния отбор. Всеки иска Неймар в националния отбор в добро физическо състояние. Говорих с него и му казах: „Имаш време да се подготвиш по най-добрия начин и да помогнеш на тима нас световното първенство.“

Анчелоти коментира и бъдещето си като селекционер на Бразилия. Той подписа договор за една година, който ще приключи след световното първенство в САЩ, Мексико и Канада догодина.

„Да се готвя за световно първенство с Бразилия е нещо специално. Имам договор за 1 г. След световното първенство всичко е отворено. Вярвам, че беше правилно да подпиша договор за една година. Нямам проблем, ако федерацията иска да продължим заедно. Щастлив съм тук, семейството ми също е щастлив. Можем да говорим за това. Имаме време, би било хубаво да остана до 2030 г.“