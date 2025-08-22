А рда допусна поражение с 0:1 при гостуването си на полския Ракув в първи мач от плейофната фаза на Лига на конференциите. Единственото попадение бе дело на Томаш Пиенко в 28-а минута.

Полският отбор имаше повечето възможности в мача, но тимът от Кърджали създаде опасности пред противниковата врата, като Лъчезар Котев нацели и греда през втората част. Попадение на Ракув в 50-а минута бе отменено поради засада.

Така реваншът остава отворен и Арда може да се пребори с Ракув, като се нуждае от победа в Кърджали след седмица, съпроводени от подкрепата на своите привърженици.