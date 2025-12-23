М ениджърът на Ливърпул Арне Слот потвърди, че нападателят Александър Исак е претърпял успешна операция на глезена в понеделник, но го очаква дълъг период на възстановяване. Шведският национал получи тежката контузия, включваща и фрактура на фибулата, докато отбелязваше първия гол при победата с 2:1 срещу Тотнъм в събота.

На пресконференция във вторник сутрин Слот разкри, че макар да няма фиксирана дата за завръщането на „деветката“ на мърсисайдци, отсъствието му ще бъде значително.

„Не, няма срок за завръщането му. Ще бъде дълга контузия. Ще отсъства няколко месеца. Това е голямо, голямо, голямо разочарование за него, а в резултат на това и за нас“, каза Слот.

Въпреки тежестта на травмата, старши треньорът изрази оптимизъм, че Исак ще успее да помогне на отбора в заключителната фаза на кампанията.

„Вярвам, че той все още може да изиграе роля в края на сезона,“ заяви Слот, като подчерта колко труден е бил периодът за нападателя от пристигането му в клуба.

Мениджърът припомни, че Исак не е имал пълноценна предсезонна подготовка, което е направило адаптацията му към интензивността на Висшата лига изключително трудна.

„Тъкмо започваше да показва истинското си лице, както видяхме при головете му срещу Уест Хем и Тотнъм. Беше все по-близо до формата, която имаше в Нюкасъл, и затова този момент е малшанс за него.“

Ливърпул се подготвя за предстоящото домакинство на Улвърхемптън в събота, където ще трябва да се справя без водещия си централен нападател.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX