А рсенал победи с 1:0 Евертън като гост в мач от 16-ия кръг на Висшата лига. „Артилеристите“ си върнаха първото място в класирането, заето от Манчестър Сити по-рано днес.

Гостите имаха предимство, макар и трудно да създаваха положения в началото. В 24-ата минута Арсенал получи дузпа за игра с ръка на Джейк О“Брайън, който блокира удар на Рикаро Калафиори. Виктор Йокереш вкара от бялата точка. В края на първото полувреме нападателят на Арсенал пропусна още един шанс.

След почивката Букайо Сака бе близо до гол за Арсенал, но ударът му бе блокиран. Играчите на Евертън поискаха дузпа за нарушение срещу Тиерно Бари, но сигнал не последва. Това се повтори още веднъж малко след това, като този път имаше и преглед от ВАР, но сигнал за дузпа отново нямаше.

В 64-ата минута Леандо Тросар бе близо до гол за гостите, но уцели гредата. Малко след това Мартин Субименди също нямаше късмет и прати топката в гредата.

До края Евертън опита натиск, но Арсенал удържа и стигна до успеха.

Арсенал е на върха с 39 точки, с 2 повече от Манчестър Сити. Евертън е 10-и с 24.