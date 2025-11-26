Л идерът в английската Висша лига Арсенал постигна голяма победа с 3:1 над германския първенец Байерн Мюнхен в суперсблъсъка от петия кръг на основната фаза в Шампионската лига. По този начин „артилеристите“ нанесоха първо поражение на баварците във всички турнири от началото на сезона.
Юриен Тимбер откри в 22-ата минута след любимото оръжие на „топчиите“ – центриране от корнер, но 17-годишният талант Ленарт Карл изравни в 32-ата минута. След почивката обаче лондончани имаха тотално превъзходство над уморения Байерн и вкара две нови попадения чрез Нони Мадуеке в 69-ата и на Габриел Мартинели в 77-ата минута, който се разписа след сериозна грешка на вратаря Мануел Нойер.
Другите резултати:
Пафос - Монако 2:2
Копенхаген - Кайрат 3:2
Айнтрахт Франкфурт - Аталанта 0:3
Атлетико Мадрид - Интер 2:1
Ливърпул - ПСВ Айндховен 1:4
Олимпиакос - Реал Мадрид 3:4
ПСЖ - Тотнъм 5:3
Спортинг Лисабон - Брюж 3:0
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE