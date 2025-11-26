О тборът на Манчестър Сити претърпя разочароваща вечер в Шампионската лига, след като загуби у дома с 0:2 от Байер Леверкузен в мач от 5-я кръг на основната фаза. Двубоят бе под номер 100 за Пеп Гуардиола с тима на „гражданите“ в най-силния клубен турнир в Европа.

Испанският тактик направи цели десет промени в състава си в сравнение с мача с Нюкасъл от Висшата лига, но това му изигра лоша шега. Леверкузен поведе в 23-ата минута, когато капитанът Алехандро Грималдо откри резултата. След центриране отдясно от Ибрахим Маза и фино докосване от Кристиан Кофане, Грималдо имаше време и пространство да стреля от 15 метра, пращайки топката покрай Джеймс Трафорд в мрежата.

Сити опита да реагира преди почивката, но Оскар Боб и Тиджани Рейндерс бяха спрени от добри спасявания на вратаря Марк Флекен. Веднага след подновяването на играта, Гуардиола пусна в игра Фил Фодън, Жереми Доку и Нико О’Райли, но задачата на домакините стана още по-трудна в 54-ата минута. Отново Маза бе в основата на опасно положение, центрирайки топката, а Патрик Шик реагира бързо и с прецизен удар с глава удвои преднината на Леверкузен.

В опит за бърз отговор, на терена се появиха Ерлинг Халанд и Райън Шерки. Норвежецът бе много близо до гол в 69-ата минута след страхотен пас от Фодън, но Флекен отново се намеси блестящо. Вратарят на гостите отново се превърна в герой шест минути преди края, спасявайки насочен към вратата свободен удар на Шерки. Въпреки многобройните смени и късната офанзива, Леверкузен удържа комфортната си преднина и успя да нанесе първо поражение за Сити в Шампионска лига през сезона.

