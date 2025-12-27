А стън Вила победи с 2:1 Челси като гост в мач от 18-ия кръг на Висшата лига. Тимът на Унай Емери стигна до обрат след почивката, след като изоставаше в резултата след първото полувреме. Това е осми пореден успех за Астън Вила във Висшата лига и 11-и във всички турнири.

„Сините“ започнаха мача по-добре. Коул Палмър опита удар, но не бе точен. Енцо Фернандес също пробва изстрел, но не уцели вратата. Вратарят на Астън Вила Емилиано Мартинес отрази удар на Жоао Педро. В 37-ата минута домакините стигнаха до гол. Рийс Джеймс центрира от корнер, а Жоао Педро бе точен за 1:0.

В началото на второто полувреме домакините имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Ян Маатсен, но сигнал не последва. Алехандро Гарначо можеше да вкара втори гол за домакините, но бе блокиран от Джон Макгин. Мартинес пък спаси удар на Рийс Джеймс.

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери направи тройна смяна, като вкара Амаду Онана, Джейдън Санчо и Оли Уоткинс. Това бързо даде резултат. Бубакар Камара стреля, но вратарят на Челси Роберт Санчес спаси. Малко след това той блокира и Уоткинс.

В 63-ата минута гостите изравниха. Морган Роджърс подаде на Уоткинс, който се разписа три минути след влизането си в игра. Малко след това Маатсен можеше да изведе Вила напред, но Санчес отново се намеси. Гостите продължаваха да атакуват, а вратарят на Челси трябваше да спасява нов удар на Уоткинс. Натискът на Вила даде резултат в 84-ата минута. Уоткинс вкара втория си гол, като засече с глава центриране на Юри Тилеманс.

Санчес спаси удар на Джейдън Санчо малко след това. Вратарят на Челси трябваше да се намесва и след пряк свободен удар на Люка Дин в добавеното време.

Астън Вила е на трето място с 39 точки, само на 3 зад лидера Арсенал и на точка зад втория Манчестър Сити. Челси е на пето място с 29 точки.