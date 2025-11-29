Б айерн победи с 3:1 Санкт Паули в мач от 12-ия кръг на Бундеслигата. Баварците стигнаха до успеха в края на двубоя, въпреки че доминираха, като удариха и три греди.

Санкт Паули поведе още в началото. Андеас Унтонджи вкара за 0:1. Байерн се хвърли в атака. Ленарт Карл удари греда, а малко след това съотборникът му Том Бишоф също нямаше късмет и уцели греда. В 44-ата минута Луис Диас изравни, след като се измъкна от защитата.

След почивката Байерн доминираше, но така и не успяваше да пробие защитата на гостите. Хари Кейн удари греда. В 93-ата минута домакините все пак успяха да отбележат. Луис Диас беше точен отблизо за 3:1. Николас Джаксън вкара третия гол малко след това.

В другите мачове Вердер и Кьолн завършиха 1:1, а Хайденхайм победи с 2:1 Унион Берлин като гост.