Култовият "Хард Рок Стейдиъм" в Маями ще бъде арена на паметния за Европа сблъсък между два испански отбора, състоял се на друг континент.

Д омакинският мач на Виляреал срещу Барселона от испанското първенство по футбол ще бъде проведен на "Хард Рок Стейдиъм" в Маями, щата Флорида, на 20 декември, обяви президентът на местната футболна лига Хавиер Тебас.

Това ще бъде първият двубой от европейско първенство, който ще се играе извън границите на конкретната държава, уточнява БТА.

Ходът на Ла Лига, свързан изцяло с маркетинг и реклама, бе одобрен от Европейската футболна асоциация (УЕФА) по-рано през седмицата. Тебас просто потвърди локацията на двубоя, който е от 17-ия кръг на първенството.

"Това е просто един мач от 380 през сезона. Ла Лига има привърженици по цял свят и те също заслужават да видят отборите, които подкрепят страстно. Те също искат да се докоснат до тях и да ги видят на живо поне веднъж", заяви Тебас, цитиран от агенция Ройтерс.

Ла Лига вече започна регистрацията за продажба на билети, които ще бъдат достъпни публично от 22 октомври. Стадион "Хард Рок", дом на Маями Долфинс от Националната футболна лига (НФЛ) и Маями Хърикейнс от колежанската система, е с капацитет 65 000 седящи места.