Б арселона мина с лекота през "Ла Серамика". Тимът на Ханзи Флик записа осма поредна победа в първенството с 2:0. Рафиня от дузпа и Ламин Ямал се разписаха за каталунците. Домакините улесниха допълнително гостите си. В последните минути на първата част Ренато Вейга отнесе Ламин Ямал и получи червен картон.
По-рано през деня Атлетико нямаше проблем в "дербито" с Хирона - 3:0. Точни бяха Коке (13), Галагър (38) и Гризман (90+2). В класирането води Барса с 46 точки, втори е Реал с 42, а трети Атлетико - 37. Виляреал пък остана четвърти с 35.