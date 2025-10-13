П резидентът на Барселона – Жоан Лапорта, призна, че отношенията му с Лионел Меси са минали през катарзис, след като аржентинецът реши да напусне клуба през 2021 година и да премине в Пари Сен Жермен. Лапорта допълни още, че на моменти е твърде „страстен“ и „избухва“. „Трябва да внимавам с изблиците, защото съм страстен. Когато се ядосам, съм като бутилка пенливо вино. Експлодирам, но не трае дълго, не съм злопаметен. Не може да се живее с негодувание“, коментира Лапорта.

По отношение на легендата на клуба Лионел Меси, Лапорта потвърди, че отношенията им са се подобрили, след като временно са се “счупили“ при шокиращото напускане на аржентинеца преди четири години. „Имахме много добри отношения дълго време. Когато не подновихме договора, те малко се счупиха. А след това по малко или повече ги възстановихме. Убедени сме, че ще му отдадем голямата почит, която заслужава“, заяви президентът, намеквайки за зрелищен бенефис на аржентинеца.

