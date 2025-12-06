Б арселона победи с 5:3 Бетис като гост в мач от 15-ия кръг на Ла Лига. Това е шести пореден успех за каталунците в първенството, като те решиха мача още през първото полувреме, след което водеха с 4:1.

Домакините започнаха по-добре и поведоха още в 6-ата минута. Антони бе точен след подаване на Ез Абде. В 11-ата Феран Торес вкара за Барселона. Нападателят се разписа още веднъж само две минути след това. В 31-ата минута Рууни Бардагджи отбеляза третия гол за Барселона с хубав удар. Феран Торес оформи хеттрика си в 40-ата минута след удар от дъгата, като топката влезе във вратата след рикошет. Малко след това Феран Торес пропусна шанс да отбележи и четвърти гол.

След почивката Барселона увеличи аванса си. Гостите получиха дузпа, а Ламин Ямал я вкара. Барса намали темпото, а домакините се възползваха в края на мача, когато отбелязаха два гола. Диего Йоренте бе точен в 85-ата минута, а Кучо Ернандес от дузпа оформи крайния резултат.

Барселона е начело с 40 точки. Бетис е на пето място с 24.