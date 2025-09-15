Д жуд Белингам вече е напълно възстановен и е може да бъде използван от Шаби Алонсо в мачовете на Реал Мадрид. Това се потвърди, след като халфът беше включен в групата на “кралете” за сблъсъка с Марсилия в Шампионската лига във вторник вечер.

Това е сензационно, защото преди точно два месеца англичанинът претърпя операция на рамото, след която по принцип са нужни 3-4 месеца за лечение. Сега обаче Белингам вече е на линия, след като от известно време насам тренира с основната група.

На разположение е и Едуардо Камавинга, който се контузи през април.