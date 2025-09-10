Б ившият нападател на ЦСКА – Дюкенс Назон, дълго време ще помни гостуването си на Коста Рика, макар и Хаити да не победи в двубоя от зона КОНКАКАФ. Битката завърши 3:3 рано в сряда сутрин, а Назон реализира три попадения във вратата на Кейлор Навас – един от тях беше със задна ножица.

Костариканците взеха аванс от 2:0 през първата част с попадения на Кенет Варгас и Алонсо Мартинес до 35-ата минута.

DUCKENS NAZON WITH THE BICYCLE KICK 🚲🇭🇹



Haiti’s all-time leading goalscorer scores twice in less than three minutes to bring his country level 🤯 pic.twitter.com/wEFNHYqpGv — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 10, 2025

На почивката се намеси и Назон с влизането си от пейката. Кейлор Навас спаси дузпа, изпълнена от голмайстор №1 на Хаити в 55-ата минута, но Назон довкара за 1:2. 180 секунди по-късно дойде и акробатичното изпълнение на опитния нападател за 2:2.

Пълният обрат дойде в 86-ата минута. Тогава Назон получи с пета от Дюк Лакроа и донесе преднина за кратко с гола си в долния десен ъгъл.

Хаити не успя да задържи преднината си до края и в първата минута от продължението резултатът стана 3:3 след гол на Хуан Пабло Варгас. Коста Рика и Хаити са с по две точки от два мача. Хондурас е на първа позиция с 4 т., а Никарагуа има само един пункт.