Г олям успех постигна бившият футболист на Берое - Себастиан Вия, спечелвайки Купата на Аржентина с Индепендиенте Ривадавия. Във финала отборът на колумбиеца победи Архентинос Хуниорс с 5:3 след изпълнение на дузпи. Редовното време завърши при резултат 2:2, като Вия и съотборниците му играха с 10 души от 41-ата минута.

Алекс Арсе (9) и Матиас Фернандес (62) след асистенция на Вия вкараха за Индепендиенте, а съперникът изравни чрез Алан Лескано (64) и Ерик Годой (90+7). При дузпите в герои за Индепендиенте Ривадавия се превърнаха вратарят Гонсало Маринели и Себастиан Вия, който вкара последния наказателен удар.

Този успех е исторически за Индепендиенте Ривадавия, тъй като е първа Купа на Аржентина в клубната витрина. Като носител на трофея, тимът на Вия си осигури и директно място в груповата фаза на Копа Либертадорес за 2026 г.