Б разилия се развихри за успех с 5:0 над Южна Корея в приятелски мач, изигран в Сеул. За тима на Карло Анчелоти се разписаха Естевао и Родриго по два пъти, а Винисиус Жуниор, който отдавна не бе правил нещо смислено, добави едно попадение и асистенция.

„Селесао“ поведе още в 13-ата минута след бърза комбинация, започната от Винисиус. Той намери Родриго, който подаде на Бруно Гимараеш, а халфът изведе Естевао с перфектен пас и младата звезда на Челси откри резултата. Малко по-късно Каземиро прати топката в мрежата, но попадението бе отменено за засада. В 41-вата минута логичното се случи – след поредна атака Винисиус проби отляво, намери Каземиро, който пусна към Родриго, а нападателят на Реал Мадрид технично покачи на 2:0.

След почивката Бразилия продължи да доминира. В 47-ата минута Естевао се възползва от грешка на Ким Мин-джае и покачи на 3:0, а само две минути по-късно Родриго вкара четвърти гол след нова светкавична комбинация с Винисиус и Каземиро. В 77-ата минута дойде и точката на мача. Матеуш Куня изведе Вини Жуниор, който с лекота премина вратаря и оформи крайното 5:0. След три дни „Селесао“ ще излезе в нова контрола – този път срещу Япония, в която Анчелоти вероятно ще даде шанс на нови лица.

