Б арселона се спъна в Белгия, след като завърши 3:3 като гост на Клуб Брюж в зрелищен двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Каталунците допуснаха множество грешки в защита и на два пъти изоставаха в резултата, но все пак успяха да се доберат до точка.

Равенството оставя Барселона извън първите осем в генералното класиране – тимът заема 11-о място със седем точки. Клуб Брюж пък е 23-и с четири пункта, но може да черпи самочувствие от представянето си срещу един от фаворитите в турнира.

В следващия кръг Барселона ще има тежко гостуване на Челси в Лондон, докато белгийците ще търсят нови точки като гости на Спортинг.

Другите резултати от Шампионската лига:

Карабах - Челси 2:2

Пафос - Виляреал 1:0

Аякс - Галатасарай 0:3

Бенфика - Леверкузен 0:1

Интер - Кайрат Алмати 2:1

Брюж - Барселона 3:3

Манчестър Сити - Борусия Дортмунд 4:1

Марсилия - Аталанта 0:1