Б арселона се спъна в Белгия, след като завърши 3:3 като гост на Клуб Брюж в зрелищен двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Каталунците допуснаха множество грешки в защита и на два пъти изоставаха в резултата, но все пак успяха да се доберат до точка.
Равенството оставя Барселона извън първите осем в генералното класиране – тимът заема 11-о място със седем точки. Клуб Брюж пък е 23-и с четири пункта, но може да черпи самочувствие от представянето си срещу един от фаворитите в турнира.
В следващия кръг Барселона ще има тежко гостуване на Челси в Лондон, докато белгийците ще търсят нови точки като гости на Спортинг.
Другите резултати от Шампионската лига:
Карабах - Челси 2:2
Аякс - Галатасарай 0:3
Бенфика - Леверкузен 0:1
Интер - Кайрат Алмати 2:1
Манчестър Сити - Борусия Дортмунд 4:1
Марсилия - Аталанта 0:1