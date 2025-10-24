О чаквано напражението в Наполи се покачва. След разгрома 2:6 от ПСВ, резервата Ноа Ланг нападна треньора, а отговорът на Конте не закъсня. Ноа се присъедини към Наполи през лятото от ПСВ, плащайки солидните 25 милиона евро за италианските стандарти. Нидерландският национал беше привлечен за заместник на Хвича Кварацхелия, който напусна през зимата. Но за три месеца Ланг записа едва 110 минути на терена, влизайки като резерва в шест мача и оставайки на пейката в още четири.

Срещу ПСВ Ноа игра 32 минути, а след това даде интервю, което може да го остави извън състава на Наполи за дълго време.„Всеки иска да играе. Тренирам усилено, не знам какво друго трябва да направя. Вероятно е най-добре да не казвам нищо. Имам договор с клуба, така че трябва да приема ситуацията. Говорих с треньора само веднъж до момента“, заяви Ланг пред Gazzetta dello Sport.

„Ланг изкара предсезонната подготовка с нас, но никога не беше титуляр. Повтарям: трябва да говорим за отбора като цяло, а не за отделните играчи. Ноа трябва да работи по-усилено, но ще излезе на терена, когато реша. Според мен през лятото подписахме с твърде много играчи, но беше наложително. Миналия сезон спечелихме Скудетото с ограничен състав, но много играчи надминаха себе си. Интегрирането на девет нови играчи в отбора изисква време и усилия. В Серия А те се справят без особен подвиг – в челната тройка са (въпреки че вече загубиха два пъти). Но в Шампионската лига са спечелили само един мач след три кръга – и Конте е изправен пред обичайните си проблеми", бе отговорът на Конте.

В Нидерландия мнозина смятат Ланг за един от най-талантливите атакуващи играчи в страната. Сред тях са Марко ван Бастен и Рафаел ван дер Ваарт, които твърдят, че Ноа е по-добър дори от Коди Гакпо, но признаха, че има труден характер.

