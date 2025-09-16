П резидентът на Европейската футболна асоциация (УЕФА) Александър Чеферин и шефът на световния синдикат на футболистите (ФИФПро) Давид Терие се включиха в полемиката около контузиите на Ламин Ямал и Френки де Йонг, получени по време на мачовете на националните отбори в началото на септември, и призоваха за действия за защита на здравето на играчите, предупреждавайки, че претовареният календар с мачове е достигнал критична точка.

Съвместното им изявление дойде след критиките на треньора на Барселона Ханзи Флик към начина, по който Испания се е справила с контузията в слабините на Ламин Ямал. Германският специалист заяви, че на 18-годишния футболист са били дадени болкоуспокояващи, за да играе в квалификациите за Световното първенство, въпреки оплакванията от дискомфорт. Ямал започна като титуляр при победите над България (3:0) и над Турция (6:0) на старта на кампания та в група "Е".

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен заяви този месец, че търси коригиращи мерки и обвини медицинския персонал на националния отбор на Франция, че е пренебрегнал препоръките им относно рисковете от контузии, след като Усман Дембеле и Дезире Дуе се завърнаха в клуба контузени.

Чеферин и Терие, които се срещнаха миналата седмица в Албания, призоваха УЕФА, асоциации, лиги, клубове и синдикати да работят заедно, за да защитят благосъстоянието на играчите, като същевременно отстояват ценностите на европейската футболна пирамида.

"Нашето сътрудничество с ФИФПро е символ на споделената отговорност за защита на здравето на футболистите и укрепването на съвместната подкрепа на основните ценности на футбола. Националният футбол остава стълб на европейската идентичност и единство. С нарастването на изискванията към играчите е по-важно от всякога да работим заедно – с национални асоциации, лиги, клубове и играчи – за да намерим балансирани решения за бъдещето на спорта", каза Чеферин по този повод.

Самият Терие подкрепи думите на президента на УЕФА и заяви, че натоварването на календара е достигнало критична точка.

"В Европа имаме късмета да разполагаме с инструментите и партньорите – включително клубове, лиги и национални асоциации, за да изградим протоколи, които защитават благосъстоянието на играчите и гарантират, че както националният отбор, така и клубният футбол продължават да вдъхновяват, обединяват и да се развиват", каза още шефът на световния футболен синдикат.

