Ч елси и Манчестър Сити не успяха да се победят. Двата тима направиха 1:1 за Арсенал на "Стамфорд Бридж". Тижани Райндерс се разписа за гостите, които се виждаха победители до продължението на мача. Тогава обаче Енцо Фернандес взриви трибуните, след като буквално добута топката в мрежата зад Донарума, който преди това спаси негов удар.
По-рано през деня Игор Тиаго нанесе жесток удар на Евертън на новия му стадион. Той набута 3 гола за победата с 4:2 на Брентфорд. Нюкасъл победи с 2:0 Кристъл Палас, а Фулъм и Ливърпул направиха зрелищно 2:2. "Черните котки" пък спънаха Тотнъм - 1:1.