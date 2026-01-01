Ч елси официално обяви раздялата си с мениджъра Енцо Мареска в първите часове на 2026 година.

Ето какво гласи официалното изявление на клуба:

Футболен клуб Челси и старши треньорът Енцо Мареска се разделиха. По време на престоя си в клуба, Енцо изведе отбора до успех в Лигата на конференциите на УЕФА и на Световното клубно първенство на ФИФА. Тези постижения ще останат важна част от новата история на клуба и ние му благодарим за приноса му към него.

С ключови цели, които все още предстоят в четири състезания, включително в Шампионска лига, Енцо и клубът вярват, че промяната дава на отбора най-добрия шанс да се върне в правилната посока през сезона.

Пожелаваме на Енцо всичко най-добро за в бъдеще.

