Ч елси получи 74 обвинения от Футболната асоциация. Обвиненията са свързани с предполагаеми нарушения на правилата на ФА за агентите и инвестиции на трети страни в играчи.

Футболната асоциация заяви, че обвиненията обхващат периода между 2009-а и 2022-а година, когато клубът беше собственост на руския милиардер Роман Абрамович, и се отнасят предимно до събития, които са се случили между сезоните 2010/11 и 2015/16.

Клубът от Западен Лондон има срок до 19 септември да отговори на обвиненията.

"Футболната асоциация днес обвини Челси в нарушение на разпоредби J1 и C2 от Правилата на ФА за футболните агенти, разпоредби A2 и A3 от Правилата на ФА за работа с посредници и разпоредби A1 и B3 от Правилата на ФА за инвестиции на трети страни в играчи.

Общо 74 обвинения са повдигнати срещу Челси. Поведението, което е предмет на обвиненията, обхваща периода от 2009 до 2022 г. и се отнася предимно до събития, които са се случили между футболните сезони 2010/11 и 2015/16. ФК Челси има срок до 19 септември 2025 г. да отговори", се казва в изявление на ФА.

Челси отговори незабавно на съобщението на ФА с изявление, в което разкри, че е "самоотчел" пред Футболната асоциация предполагаемите обвинения. "Сините" изразиха също така "благодарността" си към ФА и надеждата си, че въпросът ще бъде решен „възможно най-бързо”.

"Челси с удоволствие потвърждава, че ангажиментът му с ФА по въпроси, които са били самоотчетени от клуба, вече достига своя край.

Групата собственици приключи покупката на клуба на 30 май 2022 г. По време на задълбочен процес на надлежна проверка преди приключването на покупката, групата собственици установи наличието на потенциално непълна финансова отчетност относно исторически транзакции и други потенциални нарушения на правилата на ФА. Веднага след приключването на покупката, клубът сам докладва тези въпроси на всички съответни регулаторни органи, включително ФА.

Клубът прояви безпрецедентна прозрачност по време на този процес, включително като предостави пълен достъп до файловете и историческите данни на клуба. Ще продължим да работим съвместно с ФА, за да приключим този въпрос възможно най-бързо. Искаме да изразим нашата благодарност към ФА за ангажираността им с клуба по този сложен случай, чийто фокус е върху въпроси, които са се случили преди повече от десетилетие", пишат от Челси в изявлението си.