М анчестър Сити направи грешна стъпка в началото на 2026 година и завърши 0:0 при гостуването на Съндърланд от 19-ия кръг на Висшата лига. По този начин „гражданите“ се отдалечиха от лидера в класирането Арсенал на четири точки.

"Гражданите" вкараха гол в 6-ата минута чрез Бернардо Силва, но попадението не беше зачетено заради засада. След центриране от корнер, Ерлинг Холанд продължи с глава към Бернардо Силва, който отблизо вкара, но португалецът беше в положение на засада, която беше маркирана, а ВАР потвърди. В 19-ата минута Браян Броби надигра Рубен Диаш, който остана на земята, а нападателят на Съндърланд се озова сам срещу Джанлуиджи Донарума, но вратарят спаси удара му.

Манчестър Сити направи сериозен пропуск в 37-ата минута, когато Фил Фодън подаде към Ерлинг Холанд, който стреля, но вратарят Робин Руфс спаси. В добавеното време на първата част след центриране в наказателното поле на Манчестър Сити, Гранит Джака стреля с глава, но над напречната греда в аут.

Родри се завърна в игра в началото на второто полувреме, като замени принудително Нико Гонсалес, който получи травма през първата част. Раян Шерки проби по десния фланг в 47-ата минута, а след това пусна към Савиньо, който стреля над напречната греда в аут. Няколко секунди по-късно Савиньо проби по левия фланг, навлезе в наказателното поле и стреля, вратарят Руфс спаси, а след това при добавката Холанд стреля неточно в аут.

​Две минути по-късно Майенда се вклини между Рубен Диаш и Нейтън Аке, след което стреля, но Донарума направи ново спасяване. След центриране в наказателното поле на Съндърланд в 64-ата минута, Йошко Гвардиол стреля с глава, но Руфс се намеси и успя да избие в корнер. Жереми Доку проби в 69-ата минута, а след това ударът му бе блокиран. Последва нов удар на Фил Фодън, който отново бе блокиран. В 74-ата минута Гвардиол стреля от много трудна ситуация с гръб към вратата, с левия крак, топката срещна левия страничен стълб на вратата на Съндърланд. Гвардиол направи нов пропуск в 89-ата минута, когато Раян Шерки му подаде, но ударът на хърватина бе блокиран.

Манчестър Сити след това равенство е с 41 точки и вече изостава на четири от лидера Арсенал, докато Съндърланд е седми с 29 точки.

