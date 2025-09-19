С всеки следващ успех Мъри Стоилов се институционализира все повече в Гьозтепе.

Г ръмка победа над един от колосите над турския футбол записа воденият от бившия треньор на Левски Станимир Стоилов Гьозтепе.

Тимът от Измир удари като домакин 3:0 Бешикташ, постигайки трети успех в Суперлигата, с който излезе на второ място в класирането – на 3 точки зад шампиона Галатасарай.

Това бе и трети триумф на Мъри над „черните орли” от Истанбул в последните 4 срещи, като в тях той няма дорви загуба (3 победи и 1 равен).

Головете на наелектризирания стадион „Гюрсел Аксел” вкараха Хуан (4), Жандерсон (19) и Ибрахим Сабра (85) с убийствена задна ножица.