Ц СКА 1948 трябва да се подсили с поредното си попълнение след месец. Това е вече обявеният от клубния спонсор Цветомир Найденов германски халф Флориан Кребс. Той ще пристигне в София след края на първенството на Финландия, където играе за третия в класирането Интер Турку.

26-годишният Кребс е юноша на Херта Берлин, като в Германия е играл още за Кемницер и втория тим на Борусия Дортмунд. Той е от 2022 във Финландия, като първо рита за ФК Хонка, а през 2024 преминава в Интер Турку. Има 102 мача в местната лига, в които е вкарал 10 гола и е дал 18 асистенция.

Кребс ще е вторият германец в Бистрица след опитния си сънародник с респектираща визитка Андреас Хофман, който също бе избран от Цеката.