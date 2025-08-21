С лед като се раздели с шотландския провал Лиъм Купър и с прехваления косовски национал Зюмюр Бютучи, ЦСКА би шута и на трети печално известен чужденец.

Френският защитник Тибо Вион, който с капитанската лента на ръката съсипа „червените” за купата срещу Лудогорец, най-после освободи от пагубното си присъствие клуба.

„Двете страни се разделят по взаимно съгласие”, обявиха от ЦСКА.

Вион облече фланелката на „армейците“ през есента на 2020 г. За този период той записа 177 мача, в които отбеляза 7 попадения и бе основна част от отборната катастрофа през последните няколко калъфкаджийски кампании, редом до друг, достоен отдавна да си е събрал партакешите – Иван Турицов.

На дузпата в ЦСКА обаче има опашка.

Както е известно, във втория отбор бяха заточени белгиецът Аарон Исека, сънародникът му с конгоански паспорт Джейсън Локило и люксембургският национал Мика Пинто.