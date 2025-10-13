С елекционерът на националния отбор на Испания Луис де ла Фуенте говори преди срещата с България от квалификациите за Мондиал 2026. Мачът от група Е е утре (14 октомври) от 21:45 ч. във Валядолид и ще бъде ръководен от французина Вили Делажо. Двата тима се изправиха един срещу друг преди малко повече от месец в София, като тогава "Ла Фурия Роха" постигна категоричен успех с 3:0. "Всички футболисти са прекрасни, независимо кой ще излезе на терена. Ние сме много спокойни в това отношение. Разбира се, ще видим кои футболисти участваха в миналия мач. Имахме 48 часа за възстановяване, сигурно ще дадем шанс и на другите играчи. Знаем, че който и да играе, ще имаме същите резултати. Очаквам една от най-добрите версии на отбора.

При заучените положения имаме различни стратегии. За дузпите нямаме точно определен човек. Имаме много специалисти, така че няма значение кой ще бие. Ние винаги мислим за това да изкараме на терена възможно най-добрия отбор. Имаме много отговорност. Всеки мач е отговорност за нас. Това, че България е аутсайдер, не значи нищо за нас. Ние искаме да спечелим. Отборът има глад за победи. Искаме да затворим класирането за Мондиала и ще изкараме най-добрия отбор, за да изиграем този мач по най-добрия начин.

Не правим нещата само за този мач. Вече много време сме заедно и имаме различни стратегии. Подготвяме се за различните ситуации. Има играчи, които отсъстват. Гледаме мач за мач. Много добре следя първенството, за да знам кои играчи са в най-добра кондиция. За нас е голяма чест, че тези футболисти са в добра форма. Винаги даваме предимство на отбора. За нас най-важното е да се класираме на Мондиала. Всичко това се постига мач след мач. Важно е да играем добре и да побеждаваме. Искаме да продължим в същата динамика и да се подобряваме в играта си.

В нашия отбор винаги играем за нещо. Ако не за резултата, то за нашата отговорност. Знам, че утре ще бъде наистина едно специално изживяване да играем тук. Очакваме сериозна подкрепа от публиката. Надявам се атмосферата да бъде фантастична. Футболистите мислят за следващия мач. Концентрирани са върху това, което имат ден за ден. Във футбола е много трудно да мислиш за бъдещето", сподели Де ла Фуенте.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX