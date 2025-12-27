Л ивърпул и Уулвърхемптън отдадоха почит на Диого Жота в първия мач между двата тима, за които игра португалеца в Англия. 28-годишният футболист загина в катастрофа заедно с 25-годишния си брат Андре Силва през юли в Испания.

Жота игра за Ливърпул от 2020 г., след като преди това три сезона носи екипа на Уулвс.

Две от трите деца на португалеца – Диниш и Дуарте, се присъединиха към децата, които излязоха с двата тима на терена в събота. Освен синовете на Жота, на терена имаше и други членове на семейството на португалеца.

Съпругата на Жота – Руте Кардосо, също беше на трибуните.

Преди началото на мача на легендарната трибуна „Коп“ бе издигнат транспарант с надпис „Диого Жота, завинаги в сърцата ни“. Феновете на Уулвърхемптън започнаха да скандират „Диого, Диого, Диого“, а към тях се присъединиха и привържениците на Ливърпул. В 20-ата минута целият стадион отново аплодира Жота.

Ливърпул извади от употреба №20 след смъртта на португалеца.

Жота вкара 65 гола в 182 мача за Ливърпул, като помогна на тима за спечелването на титлата във Висшата лига миналия сезон, както и на ФА Къп и Купата на лигата през 2022 г.

Мениджърът на „червените“ Арне Слот заяви, че се надява подкрепата на феновете да донесе утеха на семейството.

„Размишленията върху всичко, което се случи през последните 12 месеца, разпалват вълна от емоции, но е нормално по това време на годината да се обърнем назад към всичко, което се е случило. Това ме кара да мисля особено за семейството на Диого Жота, за което това ще бъде първата Коледа без него. Не е моя работа да им казвам къде трябва да търсят утеха – ако това изобщо е възможно – но мога само да се надявам, че чувството на любов и обич, което Диого все още поражда, ще им донесе известна утеха“, каза мениджърът Арне Слот.