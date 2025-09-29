Б ългарската звезда на ПАОК Солун Кирил Десподов вкара втория си гол от началото на сезона в гръцката Суперлига, но тимът му завърши 3:3 при гостуването на Астерас Триполис в 5-ия кръг.

Националът започна титуляр и остана на терена 70 минути, като си спечели сам дузпа и я реализира за 1:1 в 21-вата минута.

Крилото завърши и с най-висока оценка от всички футболисти на терена – 8.8, след като през цялото времетраене се ангажираше както в атака, така и в защита. Извън попадението си той създаде по една ситуация за Мади Камара преди почивката, който обаче реагира бавно, и за Константелиас (в 56-ата минута), чийто удар не намери целта.

Десподов откри головата си сметка за кампанията още в 1-ия кръг, когато осигури успеха над Лариса с 1:0.

Снощи под проливния дъжд на стадиона в Триполи домакините започнаха перфектно и поведоха само за 7 минути, когато Димитриос Емануилидис отправи прекрасен вертикален пас към бившия италиански ас на Манчестър Юнайтед Федерико Македа, който укроти топката на 11-ия метър и хладнокръвно я прати в мрежата за 1:0.

В 21-вата минута Десподов си спечели дузпата, след като нахлу в наказателното поле и беше съсечен. ПАОК бързо обърна резултата, като Константелиас откри сметката си в тазгодишното първенство. Гръцкият халф получи топката от бразилското крило Тайсон на дъгата пред наказателното поле, освободи десния си крак и стреля ниско в десния ъгъл за 2:1 в 26-ата минута. Гостите получиха нова дузпа в 34-ата минута и руснакът Фьодор Чалов направи 3:1.

Но домакините не се предадоха и намалиха във 2-ата минута на добавеното време на първата част чрез Емануилидис, а изравниха в 74-тата с точен изстрел на американската резерва Никълъс Джоакини.

В последните секунди Астерас остана с човек по-малко след червен картон на Константинос Помонис.

Това бе втори пореден равен на ПАОК в Суперлигата след домашното 0:0 Панайтоликос преди седмица.

В друга среща от 5-ия кръг на гръцкото първенство Кифисия без Алекс Петков спечели с 3:1 като гост над ОФИ Крит.

Начело в класирането е Олимпиакос с 13 точки, който се справи трудно с Левадиакос с 3:2, пред АЕК с 13 и по-лоша голова разлика и ПАОК с 11. Кифисия е на 6-о място със 7 точки, а Астерас Триполис - на предпоследното 13-о с 2.