В ъздухът на "Стамфорд Бридж" е нажежен до червено. Столът на Енцо Мареска като старши треньор на Челси се клати опасно, а търпението на ръководството и феновете е на привършване. Едва една победа в последните седем мача във Висшата лига доведе клуба до критична ситуация, а бъдещето на италианеца е по-несигурно от всякога.

Според шокиращи информации, изтекли още в новогодишната нощ, Енцо Мареска обмисля да подаде оставка. Последният удар, изглежда, беше унизителното домакинско равенство 2:2 срещу Борнемут във вторник. "Сините" отново разочароваха, а Мареска си навлече гнева на публиката, след като извади основния си плеймейкър Коул Палмър още в 63-ата минута. Овациите се превърнаха в освирквания, а по трибуните отекна: "Не знаеш какво правиш!"

След края на мача, докато шефовете, сред които и съсобственикът Бехдад Егбали, демонстративно слязоха в тунела, Мареска избяга от медийните си задължения. Той се оправда с неразположение и отказа да даде интервюта, твърдейки, че се чувства твърде зле, за да говори – ход, който само наля масло в огъня и засили спекулациите.

Представителите му отказаха коментар, но е ясно, че кризата е достигнала точка на кипене. Отбор, който доскоро беше спряган дори за титлата, сега е на пето място, но по-близо до изпадащия Нотингам Форест (17-и), отколкото до лидера Арсенал. Предстоящият януари обещава да бъде тежък за "сините" с девет насрочени мача, като стартът е тази неделя с гостуване на шампиона Манчестър Сити.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX