Б ившият английски национал Джейми Варди излезе с фланелка №10 и името Беки на гърба в мача на своя Кремонезе срещу Рома (1:3) в Серия А.

Така нападателят отбеляза международния ден за борба с насилието срещу жени. Играчите в Италия бяха насърчени да изберат името на жена, близка до сърцето им, което да изпишат върху екипите си.

Варди, който през януари ще навърши 29, реши да покаже колко много значи за него съпругата му Ребка. Двамата са заедно вече 11 години, 9 от които в брак. Семейството се радва на 6 деца, три от които общи. Беки има още дъщеря и син от предишна връзка, а Джейми – щерка Ела.

Англичанинът премина в Кремонезе това лято след 13 сезона и 496 мача за Лестър, с който стана шампион във Висшата лига през 2016 г.

