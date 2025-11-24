Б ившият английски национал Джейми Варди излезе с фланелка №10 и името Беки на гърба в мача на своя Кремонезе срещу Рома (1:3) в Серия А.
Така нападателят отбеляза международния ден за борба с насилието срещу жени. Играчите в Италия бяха насърчени да изберат името на жена, близка до сърцето им, което да изпишат върху екипите си.
✍️ 'BECKY'— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 24, 2025
Jamie Vardy wore the name of his wife on the back of his Cremonese shirt this weekend to support a campaign against domestic violence.
Lovely touch. ❤️👏 pic.twitter.com/LvshdsLBSp
Варди, който през януари ще навърши 29, реши да покаже колко много значи за него съпругата му Ребка. Двамата са заедно вече 11 години, 9 от които в брак. Семейството се радва на 6 деца, три от които общи. Беки има още дъщеря и син от предишна връзка, а Джейми – щерка Ела.
Англичанинът премина в Кремонезе това лято след 13 сезона и 496 мача за Лестър, с който стана шампион във Висшата лига през 2016 г.