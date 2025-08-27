В контролата с Финландия идния четвъртък Халанд ще направи сефтето на пълната си фамилия.

Н ападателят на английския Манчестър Сити Ерлинг Халанд промени името на гърба на фланелката, с която играе за норвежкия национален отбор.

25-годишният голмайстор вече ще използва пълната си фамилия – Браут Халанд.

Норвегия ще се изправи срещу Финландия в приятелски мач следващия четвъртък, след което ще приеме Молдова в квалификационен двубой за световното първенство на 9 септември.

Ерлинг Халанд има 43 изиграни мача и реализирани 42 гола с екипа на националния тим на родината си, за която дебютира през 2019 година.