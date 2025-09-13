Б ългарският полузащитник Филип Кръстев направи дебют за новия си отбор Оксфорд Юнайтед в английската лига Чемпиъншип при домакинското равенство 2:2 срещу Лестър Сити в 5-ия кръг. Кръстев, който играе под наем от белгийския Ломел Юнайтед, започна като титуляр и остана на терена до 72-ата минута, когато отстъпи мястото си на Ник Прелец. Юношата на Славия беше особено активен в атака, като създаде няколко добри възможности, но пропуснати от Брайън де Кеесмекер в 50-ата и от Пшемислав Плакета в 56-ата минути. Преди почивката пък си спечели фаул и опита да вкара директно, но прати топката в стената.

Оксфорд Юнайтед откри резултата в 9-ата минута чрез Уил Ланкшиър, но само след четири минути Джордан Айю изравни за гостите. Аарън Рамзи от Лестър беше отстранен от игра с директен червен картон в 24-ата минута, като домакините се възползваха и поведоха отново в резултата минута преди края на първата част. Бубакари Сумаре си вкара автогол след удар с глава на Бен Дейвис.

Но макар и с човек по-малко лисиците изравниха за 2:2 през втората част, когато в 55-ата минута Рикардо Перейра вкара след точен пас на Абдул Фатаву. След тази точка Оксфорд Юнайтед е на 22-о място с 2 точки, докато Лестър е на 3-о място с 10 пункта.

